البحرين وسويسرا توقعان على اتفاقية تشجيع وتبادل حماية الاستثمارات

أكد سلمان بن خليفة آل خليفة، وزير المالية والاقتصاد البحريني، متانة العلاقات التي تربط البحرين وسويسرا، وما تحظى به من مساراتها من حرص متواصل على الدفع بها نحو مستويات أرحب في مختلف القطاعات، لاسيما الاقتصادية والمالية منها، بما يصب في تحقيق الأهداف والتطلعات المشتركة، حسبما ذكرت وكالة أنباء البحرين (بنا).

وجاء ذلك لدى لقائه، الرئيس السويسري جي بارميلان، في إطار مشاركة معاليه في اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي المنعقدة في واشنطن.

وجرى خلال اللقاء، استعراض مسارات التعاون والتنسيق الثنائي بين البحرين وسويسرا وسبل تنميتها بما يصب في تحقيق أهداف وتطلعات البلدين.

وخلال اللقاء، تم التوقيع على اتفاقية بين حكومة البحرين والمجلس الفيدرالي السويسري لتشجيع وتبادل حماية الاستثمارات.

وبهذه المناسبة، أوضح وزير المالية، أن هذه الاتفاقية تفتح مجالات أوسع للشراكات النوعية.

وأشار إلى أن الاتفاقية توفر بيئة قانونية متكاملة تضمن المعاملة العادلة والمنصفة والحماية للاستثمارات؛ مما يعزز من تنافسية بيئة الأعمال في البحرين ويكرس مكانتها كمركز إقليمي جاذب للاستثمار.