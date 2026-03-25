زكريا ناصف يعلن رحيله عن لجنة التخطيط بالأهلي

أعلن زكريا ناصف، عضو لجنة التخطيط بالنادي الأهلي، ترك منصبه، وسط توابع أزمة خروج الأهلي من دوري أبطال أفريقيا بالخسارة ذهابا وإيابا أمام الترجي التونسي في دور الثمانية لدوري أبطال أفريقيا.

كتب زكريا ناصف عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) اليوم الأربعاء "بكل الاحترام والتقدير المتبادل، أشكر الكابتن محمود الخطيب ومجالس الإدارات المتعاقبة على الثقة والتعاون بروح عائلة الاهلي لمده تزيد عن ست سنوات من العمل الجماعي وإنكار الذات لخدمة نادينا العظيم وتحقيق الكثير من البطولات والإنجازات المحلية والقارية والعالميه رغم الصعوبات والتحديات التي واجهت النادي".

وأضاف نجم الأهلي في الثمانينات من القرن الماضي "لكن بدعم الجماهير العاشقة وأعضاء النادي المحترمين تم تجاوزها، وأنا على يقين وثقه تامة بتجاوز الأزمة الحالية".

وختم زكريا ناصف رسالته "لذا أتمنى كل النجاح والتوفيق للمهندس ياسين منصور والكابتن سيد عبد الحفيظ وبدعم الكابتن الخطيب لإسعاد جماهير الأهلي وسأكون أول الداعمين لمجلس الإدارة كعضو النادي وكمشجع لنادينا الحبيب".