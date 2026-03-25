محافظ كفرالشيخ يعلن توقف حركة الملاحة والصيد بميناء البرلس لسوء الأحوال الجوية

شهدت محافظة كفر الشيخ، اليوم، سقوط أمطار غزيرة على مختلف أنحاء المحافظة، خاصة الساحلية منها، مصحوبة بهبوب رياح شديدة على مختلف أنحاء المحافظة، وهو ما تسبب في توقف حركة الصيد والملاحة بها.

وأعلن المهندس إبراهيم مكي، محافظ كفرالشيخ، اليوم الأربعاء، توقف حركة الملاحة والصيد بميناء البرلس وفي مياه البحر المتوسط بنطاق المحافظة، ولحين تحسن الأحوال الجوية؛ طبقًا لتقرير الهيئة العامة للأرصاد الجوية بتعرض البلاد لموجة من الطقس السيئ التي تؤدي إلى اضطراب حركة الملاحة البحرية.

وكلف محافظ كفر الشيخ، رؤساء المراكز والمدن، بالتعامل الفوري مع تبعات التغيرات المناخية المحتملة التي تشهدها المحافظة، ورفع درجة الاستعداد بأجهزة المحافظة لمواجهة التغيرات المناخية واتخاذ كل إجراءات الحيطة والحذر.

وشدد على مواصلة جهود صيانة شبكات صفايات الأمطار والصرف الصحي، وصيانة أعمدة الإنارة المتهالكة، وتغطية بيارات الصرف الصحي، والترع والمصارف التي تم تغطيتها، وجاهزية جميع سيارات الكسح ومعدات النظافة بمراكز ومدن المحافظة.

وكلف بمراجعة سلامة خطوط الغاز، مع متابعة غرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة والفرعية بالمراكز والمدن ومركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة على مدار الساعة.

وأشار إلى المتابعة المستمرة للموقع الإلكتروني الخاص بالتنبؤ بحالة الطقس والأرصاد الجوية والتوقعات المحتملة الذي يتم نشره بصفة يومية على الصفحة الرسمية للمحافظة.

وناشدت محافظة كفر الشيخ، المواطنين عدم القيام بأي أنشطة بحرية، والقيادة بهدوء على الطرق السريعة، وتوخي الحيطة والحذر، وتجنب استخدام أجهزة المحمول في أثناء القيادة، واتباع كل وسائل الأمان، وبخاصة في المنحنيات، حرصًا على سلامتهم.