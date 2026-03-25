طهران تهدد بمهاجمة دولة في المنطقة في حال احتلال جزيرة إيرانية

هددت طهران، بمهاجمة دولة - لم تسمها - في المنطقة في حال احتلال جزيرة إيرانية.

وقال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، في منشور عبر حسابه على منصة إكس: «استنادًا إلى بعض التقارير الاستخباراتية، يُحضّر أعداء إيران لاحتلال إحدى الجزر الإيرانية بدعم من إحدى دول المنطقة».

وأضاف: «تُراقب قواتنا جميع تحركات العدو وإذا إقدمو علي أي خطوة، فستُستهدف كافة البنية التحتية الحيوية لتلك الدولة الإقليمية بهجمات متواصلة لا هوادة فيها».

تُراقب قواتنا جميع تحركات العدو وإذا إقدمو علي أي خطوة، فستُستهدف كافة البنية التحتية الحيوية لتلك الدولة الإقليمية بهجمات متواصلة لا هوادة فيها. — محمدباقر قالیباف | MB Ghalibaf (@mb_ghalibaf) March 25, 2026

وفي وقت سابق، كشف مصدر عسكري لوكالة تسنيم الإيرانية، عن إمكانية فتح جبهة باب المندب في حال القيام بعمل عسكري في جنوب إيران.

ومن المعروف أن الحديث عن جبهة باب المندب يرتبط بجماعة الحوثي في اليمن، التي نفذت من قبل عمليات أوقفت على إثرها حركة الملاحة بالمضيق، في خطوة كان لها الكثير من التداعيات الاقتصادية.

وقال المصدر العسكري: «نراقب باستمرار استعدادات العدو وتطوراته على جبهة العدو ونرصدها عن كثب.. وإذا أراد العدو القيام بعمل بري في الجزر الإيرانية أو في أي مكان آخر على أراضينا، أو إلحاق خسائر بإيران عبر تحركات بحرية في الخليج العربي وبحر عُمان، فسوف نفتح جبهات أخرى على نحو مفاجئ له، بحيث لا يجني من عمله أي فائدة، بل يضاعف خسائره».