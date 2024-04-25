روسيا تعلن طرد دبلوماسيين اثنين من لاتفيا

أعلنت روسيا أنها أبلغت اثنين من دبلوماسيي سفارة لاتفيا بأنهما شخصان غير مرغوب فيهما.

وذكرت وزارة الخارجية الروسية، في بيان اليوم، أنها استدعت دايس روتكا، القائمة بأعمال سفارة لاتفيا في موسكو، وتم إبلاغها احتجاجا شديد اللهجة بسبب إعلان لاتفيا أن اثنين من دبلوماسيي السفارة الروسية في لاتفيا غير مرغوب بهما دون أي سبب".

وقالت الخارجية، إن روسيا ستتخذ خطوات أخرى ضد لاتفيا إذا "واصلت أعمالها العدائية ضد الدبلوماسيين الروس".

يشار إلى أنه في مارس الماضي طردت لاتفيا دبلوماسيا روسيا واعتبرته "شخصا غير مرغوب فيه".

وفي أبريل 2022 طردت لاتفيا 3 دبلوماسيين روس، كما خفضت اعتبارا من فبراير 2023 مستوى العلاقات الدبلوماسية مع روسيا إلى مستوى القائم بالأعمال.