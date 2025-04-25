يستضيف الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي في تمام السابعة من مساء اليوم، الجمعة، نظيره صن داونز الجنوب أفريقي في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، بحثاً عن التأهل لنهائي البطولة للمرة السادسة على التوالي فى إنجاز لم يحققه أى فريق فى بطولة قارية على مستوى العالم، والثالثة على التوالي مع السويسري مارسيل كولر.

يدير المباراة طاقم تحكيم بقيادة الموريتاني دحان بيده «حكم الساحة» ويعاونه كل من الإيفواري أدوا هيرمان «مساعد أول»، التوجولي جوناثان كوفي «مساعد ثان»، والرواندي صامويل أويكوندا «الحكم الرابع»، بينما يتواجد في غرفة الفار الحكم الإثيوبي باملاك تسيمبا.

وتحمل مباراة الللية الرقم 9 في تاريخ مواجهات الفريقين على الملاعب المصرية، وخلال 8 مباريات سابقة تمكن الأهلي من تحقيق الفوز في 5 مباريات و تعادل الفريقان في مباراتين وتلقى الأحمر الهزيمة في لقاء وحيد.

ونجح لاعبو بطل مصر في تسجيل 12 هدفا فيما تلقت شباكهم ثلاثة أهداف فقط.

يدخل الأهلي اللقاء مدعماً بالجماهير الحمراء بعد موافقة الجهات الأمنية على السعة الكاملة للجماهير في استاد القاهرة الدولي، وتعد الجماهير اللاعب رقم واحد بالنسبة لفريق الأهلي، حيث أكد الموقع الرسمي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» أنه لطالما واجه صن داونز صعوبات بملعب استاد القاهرة الدولي.

كان الأهلي قد تعادل سلبيا في بريتوريا في مباراة أدارها السويسري كولر ببراعة ونجح في الخروج بما أراد، ولم تشهد المواجهة التي جمعت بين بطل جنوب إفريقيا وصاحب الرقم القياسي في عدد الألقاب في البطولة فرصاً كثيرة، لكنها كانت مليئة بالندية والصراع التكتيكي العالي، حيث سعى الطرفان لفرض السيطرة النفسية قبل لقاء الإياب الحاسم في القاهرة.

وحرص كولر في المحاضرات الأخيرة مع اللاعبين التأكيد على أن صن داونز واحد من أقوى وأهم الفرق فى القارة ويتميز بالاستقرار الفنى والإدارى ويجيد اللعب خارج أرضه.

ومن المتوقع أن يخوض الأهلي اللقاء بتشكيل يضم كل من: محمد الشناوى فى حراسة المرمى وأمامه محمد هانى ورامى ربيعة واشرف دارى ومصطفى العش ومروان عطية وأكرم توفيق وإمام عاشور وأشرف بن شرقى وطاهر محمد طاهر وجينيك جراديشار.

على الجانب الآخر يُدرك صن داونز بطل نسخة 2016 بقيادة مدربه ميجيل كاردوسو أنه يلزمه كسر عقدة القاهرة، لتحقيق حلم التتويج القاري من جديد.

ويمتلك المنافس فرصتين نحو التأهل لنهائي دوري أبطال أفريقيا، بالتعادل الإيجابى أو الفوز، بينما الأهلى لا يملك سوى فرصة وحيدة وهى تحقيق الفوز فقط.

ويعتمد مدرب صن داونز على أوراقه الرابحة الممثلة في كل من ارسيلو أليندي وبيتر شالوليل و يبوهو موكوينا ولوكاس ريبيرو كوستا مع الحارس المميز رونوين ويليامز.