إصابة قوية لمحمد عبدالمنعم في مواجهة نيس وباريس سان جيرمان تعرض المدافع المصري محمد عبدالمنعم، لاعب نادي نيس الفرنسي، لإصابة خطيرة خلال مشاركته في مباراة فريقه أمام باريس سان جيرمان، ضمن منافسات الجولة 31 من الدوري الفرنسي، والتي أُقيمت على ملعب «حديقة الأمراء».

وجاءت الإصابة في الدقيقة 67 من عمر اللقاء، حيث اضطر الجهاز الفني لاستبداله بعد سقوطه أرضًا، ليدخل أنطونيو ميندي بديلًا له، في مشهد مؤثر خرج فيه عبدالمنعم باكيًا نتيجة الألم وقوة الإصابة.

وتسببت الإصابة في حالة من القلق داخل صفوف نيس، خاصة وأن عبدالمنعم يعد من العناصر الأساسية في الخط الخلفي للفريق.