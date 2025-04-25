 أوقاف المنوفية: تنظيم 123 مقرأة قرآنية بمختلف المساجد الكبرى بالمحافظة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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أوقاف المنوفية: تنظيم 123 مقرأة قرآنية بمختلف المساجد الكبرى بالمحافظة

مصطفى الملاح
نشر في: الجمعة 25 أبريل 2025 - 7:01 م | آخر تحديث: الجمعة 25 أبريل 2025 - 7:01 م

نفذت مديرية الأوقاف بمحافظة المنوفية، اليوم الجمعة، فعاليات مقارئ الجمهور بمختلف الإدارات الفرعية، وذلك بناءً على توجيهات الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، وتحت إشراف الشيخ محمد رجب خليفة وكيل الوزارة، ومتابعة الدكتور حسام الشتيحي مدير عام الدعوة.

وشهدت الفعاليات عقد 123 مقرأة قرآنية بمساجد كبرى على مستوى المحافظة، حيث أُقيمت المقارئ وسط إقبال من جمهور المصلين ومحبي القرآن الكريم، وأدّاها عدد من أئمة الأوقاف ذوي الأصوات الحسنة والخبرة في أحكام التلاوة والتجويد.

وأكدت المديرية، في بيان اليوم، أن تنظيم هذه المقارئ يأتي في إطار خطة وزارة الأوقاف لنشر الثقافة القرآنية، وخدمة أهل القرآن الكريم، ونشر صحيح الدين والارتقاء بالجانب الروحي لدى جمهور المصلين تحت شعار: “كلنا في خدمة أهل القرآن الكريم”.

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