أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجمعة، عن انفتاحه على لقاء المرشد الإيراني علي خامنئي، أو الرئيس مسعود بيزشكيان، مؤكدا أن الولايات المتحدة ستتوصل إلى اتفاق مع طهران، لكنه نفى منع إسرائيل من مهاجمة المواقع النووية الإيرانية، وذلك قبيل جولة ثالثة من المفاوضات الأميركية الإيرانية في سلطنة عمان، السبت، بشأن برنامج طهران النووي.

وفي حوار مع مجلة "تايم" الأمريكية، قال ترامب، ردا على سؤال عما إذا كان منفتحا على لقاء خامنئي أو بيزشكيان "بالطبع"، دون الخوض في تفاصيل أخرى.

ونفى ترامب أن يكون قد منع إسرائيل من مهاجمة المواقع النووية الإيرانية، قائلا: "هذا ليس صحيحًا. لم أمنعهم، لكنني لم أجعل الأمر مريحا لهم، لأنني أعتقد أننا نستطيع التوصل إلى اتفاق دون الهجوم. آمل ذلك"، بحسب موقع "الشرق" الإخباري.

وأضاف: "من المحتمل أن نضطر للهجوم، لأن إيران لن تملك سلاحا نوويا، لكنني لم أجعل الأمر مريحا لهم، ولم أرفض. في النهاية كنت سأترك لهم هذا الخيار، لكنني قلت إنني أفضل التوصل إلى اتفاق على شن هجوم".

وأوضح ترمب أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "قد يخوض حربا ضد إيران"، مؤكدا أن واشنطن "لن تنجر إليها. قد أدخل في الحرب طوعا إن لم نتوصل إلى اتفاق مع طهران، وإذا لم نتوصل إلى اتفاق، فسنكون نحن من يقود الحرب".

وعن دوره على الساحة الدولية، قال ترمب: "إذا استطعتُ إيقاف خسارة 3 آلاف إنسان أسبوعيا في المتوسط، فيما يخص موسكو وكييف، فذلك بفضل دوري فقط، لا أحد غيري كان ليوقف ذلك، وأعتقد أننا سننجح، وأن الحرب ستنتهي، وسنتوصل لاتفاق مع إيران، لا أحد غيري يستطيع فعل ذلك".

طهران: تقدم المفاوضات مرهون بجدية واشنطن

جاءت تصريحات ترامب، بعد ساعات من تصريحات وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، التي قال فيها إن إحراز تقدم في المحادثات النووية غير المباشرة مع الولايات المتحدة "مرهون بإظهار واشنطن حسن النية والجدية".

وغادر عراقجي متجها إلى العاصمة العُمانية مسقط، للمشاركة في الجولة الثالثة من المباحثات التي تنطلق السبت، إذ يرأس الوفد نائب وزير الخارجية للشئون السياسية مجيد تخت روانجي وكاظم غريب آبادي نائب الوزير للشئون القانونية والدولية.

ولا يزال موقف واشنطن من المفاوضات "متقلبا"، حسبما ترى "واشنطن بوست"، في ظل صدور تصريحات تبدو متناقضة لمسؤولي الإدارة بشأن ما إذا كان ينبغي السماح لطهران بأي قدرة على تخصيب مادة اليورانيوم.

وأجرت واشنطن وطهران جولتيْ تفاوض في مسقط في 12 أبريل، وروما في 19 أبريل، للتوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي إلإيراني خلال مهلة مدتها شهرين وضعها ترمب.

اتفاق مؤقت

وفي اجتماعهم التخطيطي الأولي، طرح أعضاء الفريق الفني الأميركي تساؤلات بشأن جوانب عدة من موقف واشنطن، بما في ذلك تصريحات تبدو متناقضة لمسؤولي الإدارة حول ما إذا كان ينبغي السماح لإيران بأي قدرة على التخصيب.

وقدم وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، هذا الأسبوع، رداً جديداً على هذا السؤال، قائلاً إن إيران "يمكنها استخدام كمية محددة من اليورانيوم منخفض التخصيب في البرامج النووية المدنية السلمية، ولكن يجب استيرادها من الخارج".

وأضاف روبيو في مقابلة مع صحيفة "فري برس": "هناك سبيلٌ لبرنامج نووي مدني وسلمي إن أرادوا ذلك. لكن إذا أصرّوا على التخصيب، فسيكونون الدولة الوحيدة في العالم التي لا تمتلك برنامج أسلحة، بل تُخصّب. لذا أعتقد أن هذا يُثير إشكالية".

بدوره قال عراقجي في خطاب نُشر هذا الأسبوع: "لا يجب اعتبار إيران، استثناءً في إطار حظر الانتشار العالمي. بصفتها دولة موقعة على معاهدة حظر الانتشار النووي، تتمتع إيران بنفس الحقوق وتلتزم بنفس الالتزامات التي يتمتع بها أي عضو آخر".

ويأتي ذلك، فيما قالت مصادر مطلعة، إن عراقجي أبلغ ويتكوف خلال محادثات روما، أن التوصل إلى اتفاق نووي خلال الإطار الزمني الذي وضعه ترمب "قد لا يكون ممكناً"، في إشارة إلى مهلة الشهرين. وسأل عراقجي ويتكوف عما إذا كان على الجانبين مناقشة "اتفاق مؤقت".

وفيما ذكر المصدران أن عراقجي أثار مسألة الاتفاق المؤقت مع ويتكوف، نفت بعثة إيران في الأمم المتحدة، هذه التصريحات وقالت: "ببساطة هذه التصريحات لا هي صحيحة ولا هي دقيقة".

وكانت تقارير سابقة أشارت، الشهر الماضي، إلى أن إيران تسعى إلى اتفاق نووي مؤقت مع الولايات المتحدة. وقال عراقجي لويتكوف إنه "نظرا للطبيعة الدقيقة للتفاصيل الفنية لأي اتفاق نووي، فإنه سيكون من الصعب إكمال المفاوضات خلال 60 يوماً"، إذ أبلغ ويتكوف عراقجي، أنه لا يريد مناقشة فكرة اتفاق مؤقت في الوقت الحالي، وبدلاً من ذلك، يجب التركيز على التوصل إلى اتفاق شامل خلال 60 يوما.

كما أصرت إيران على أن تقتصر المفاوضات على المسائل النووية، وأن تُستبعد مناقشة تطوير أسلحتها التقليدية ودعمها للمليشيات التابعة لها مثل الحوثيين في اليمن، و"حزب الله" في لبنان، بالإضافة إلى حركة "حماس" الفلسطينية في غزة.

وتسعى إيران إلى رفع العقوبات الاقتصادية الأميركية والدولية مقابل ما وصفه عراقجي بـ"المراقبة والتحقق الصارمين" لبرنامجها النووي.

يشار إلى أن الفريق الفني الأميركي الذي سيسافر إلى عُمان نهاية هذا الأسبوع، يرأسه مايكل أنطون، مدير مكتب تخطيط السياسات بوزارة الخارجية، والذي يعد من أشدّ مؤيدي حملة "لنجعل أميركا عظيمة مرة أخرى" وخدم في إدارة ترمب الأولى، لكنه لا يملك خبرة في الشؤون النووية.

وصرّحت إيران بأنها لا تنوي صنع سلاح نووي، حتى مع إشارة الولايات المتحدة ودول أخرى إلى أن إنتاج الأسلحة هو الاستخدام الوحيد لكمية ونقاء اليورانيوم عالي التخصيب الذي تُخزّنه حالياً، إذ بموجب اتفاق أُبرم عام 2015، الذي انسحب منه ترمب أحادياً في عام 2018، سُمح لإيران بتخصيب اليورانيوم منخفض المستوى لأغراض الطاقة والأغراض الطبية.