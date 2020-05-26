أوروجواي تصعد مواجهة كورونا في مدينة حدودية مع البرازيل

قال رئيس أوروجواي لويس لاكالي بو في مؤتمر صحفي تم بثه على الهواء مباشرة على حساب الرئيس على موقع تويتر اليوم الاثنين إن الحكومة ستجري ألف اختبار عشوائي لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) هذا الأسبوع ومضاعفة عدد نقاط التفتيش في عاصمة مقاطعة ريفيرا لمنع انتقال المرض المتفشي في المدينة الحدودية من الانتشار في بقية البلاد.

ونقلت وكالة (بلومبرج) عن لاكالي بو قوله إن الرئيس البرازيلي جاير بولسونارو يدعم تفعيل معاهدة الصحة العامة بين البلدين بعد التحدث إليه اليوم.

وطلب لاكالي بو من مواطني أوروجواي الحد من السفر من وإلى مقاطعة ريفيرا.

وأوضح أنه سيتم تعليق إعادة فتح المدارس في ريفيرا التي كانت مقررة في حزيران/ يونيو المقبل، إلا أن الأنشطة التجارية ستظل مفتوحة.

وأضاف أنه سيتم تقييم الإجراءات في غضون 15 يوما.

يذكر أن أوروجواي سجلت 769 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا حتى أمس 24 أيار/مايو فضلا عن 22 حالة وفاة.