أكد المهندس حسام صالح الرئيس التنفيذي للتشغيل والعمليات بالشركة المتحدة والناطق الرسمي باسم الشركة أن اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بحالة الفنان شريف دسوقي هو أكبر دعم له.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «كلمة أخيرة» الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة «on e»، مساء الثلاثاء، إن الشركة لم تتوانَ عن تقديم الدعم لدسوقي وأعلنت تحملها كافة نفقات علاجه، لافتًا إلى إنشاء صندوق «مخاطر العاملين في مهنة الإعلام».

وأضاف أن الصندوق لا يخص العاملين في الشركة فقط، لكنه صندوق عام يقدم الدعم للحالات الصعبة والحالات المتعلقة بالمخاطر سواء المخاطر الصحية أو مخاطر العمل أو غيرهما.

وأوضح صالح أنه فور علم الشركة بحالة شريف دسوقي تمت دراسة الوضع على الفور من خلال منظومة الصندوق، وتقرر فعل كافة الإجراءات اللازمة من أجل التكفل بهذه الحالة.

وأجرى الفنان شريف دسوقي، عملية بتر في ساقه مساء أمس، إثر مضاعفات سابقة لإصابة في قدمه مع إصابته بمرض السكر.

ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاهتمام بحالة شريف دسوقي وقرر صرف معاش استثنائي له؛ وذلك تقديرًا لدوره الفني.