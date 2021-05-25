قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إن زيارته إلى منطقة الشرق الأوسط تأتي لـ4 أسباب رئيسية، وهي: إظهار دعم الولايات المتحدة للأمن الإسرائيلي، والعمل على الاستقرار وتخفيف التوترات في القدس والضفة الغربية، والعمل على توفير المساعدات الإنسانية واستفادة الشعب الفلسطيني منها، وإعادة العلاقات مع السلطة الفلسطينية.

وأضاف بلينكن، خلال مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، الثلاثاء، أن دعم الرئيس الأمريكي جو بايدن، للعملية الدبلوماسية مع نتنياهو أدى إلى وقف إطلاق النار، مشددًا على أن «الولايات المتحدة تدعم حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها».

وذكر أن الرئيس الأمريكي داعم كبير لإسرائيل خلال السنوات الـ50 الأخيرة، وعمل مع كل رؤساء الحكومة الإسرائيلية وصولا إلى نتنياهو، مضيفًا: «أجرينا محادثات مفصلة احتياجات الفلسطينيين وتعزيز القبة الحديدية، وتطرقنا إلى الشراكة الطويلة بين الولايات المتحدة وإسرائيل».

ولفت إلى العمل مع الشركاء بشكل وثيق لضمان عدم استفادة حركة حماس من مساعدات إعادة بناء غزة، إضافة إلى العمل على زيادة فرص الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية، عبر تعزيز العلاقة مع القطاع الخاص.

وأشار إلى أنه ناقش مع نتنياهو الخطوات الإضافية التي يجب اتخاذها من الطرفين لتحقيق مستقبل أفضل مشترك، يضمن عيش الإسرائيليين والفلسطينيين بشكل آمن والتمتع بفرص متساوية في سلام وديمقراطية والمعاملة بكرامة.