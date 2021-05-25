البرازيل تعتقل أكبر مهرب مخدرات في إيطاليا

أعلنت السلطات في البرازيل القبض على زعيم المافيا الإيطالية "روكو مورابيتو" ومهرب المخدرات الهارب منذ فراره من سجن بأورووجاي في يونيو عام 2019، بمدينة "جواو بيسوا" شمال شرق البرازيل.

وقالت الشرطة الفدرالية البرازيلية -في بيان أورده راديو (فرنسا الدولي) اليوم الثلاثاء- إن القبض على "روكو مورابيتو" الذي يعتبر زعيم "ندرانجيتا (مافيا كالابريا الإيطالية) مع هارب إيطالي آخر لم يتم الكشف عن هويته، يأتي بعد تحقيق مشترك بين البرازيل وإيطاليا.

يذكر أن عصابة "ندرانجيتا" بمدينة كالابريا الإيطالية هي أقوى جماعات الجريمة المنظمة في إيطاليا ومن أكبر موردي الكوكايين من أمريكا الجنوبية إلى أوروبا.