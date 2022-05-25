الصين تدعو إلى تنشيط الأصول القائمة وتوسيع الاستثمار

تدعو الصين إلى تنشيط الأصول القائمة لدى القطاعات الرئيسية والمجالات والشركات، التي تتضمن مشاريع البنية التحتية في النقل والطاقة النظيفة والمرافق والمساكن المخصصة للايجار، بحسب المبادئ التوجيهية الصادرة عن مجلس الدولة.



وأفادت وكالة "بلومبرج" للانباء اليوم الأربعاء، بأن الحكومة تعمل على تشجيع إدراج المزيد من المشاريع المؤهلة لصناديق الاستثمارات العقارية للبنية التحتية.



وتقوم الصين بتشجيع كبار الفاعلين في القطاعات من أجل تحسين ودمج الأصول القائمة من خلال عمليات الاندماج والاستحواذ ونقل الأسهم.



وفي الوقت نفسه، تحث المبادئ التوجيهية شركات إدارة الأصول المالية وشركات استثمار الأصول المالية على جمع الأموال من خلال بيع السندات.