 تركيا تطالب بخطوات ملموسة مقابل تأييد انضمام فنلندا والسويد للناتو - بوابة الشروق
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تركيا تطالب بخطوات ملموسة مقابل تأييد انضمام فنلندا والسويد للناتو

علم تركيا
علم تركيا
د ب أ
نشر في: الأربعاء 25 مايو 2022 - 11:10 م | آخر تحديث: الأربعاء 25 مايو 2022 - 11:10 م

طالبت تركيا فنلندا والسويد باتخاذ خطوات ملموسة قبل أن تؤيد طلبي الدولتين للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو).

وأعربت تركيا عن مخاوفها الأمنية مجددا، بحسب ما ذكره المستشار الرئاسي إبراهيم قالن عقب اجتماع مع ممثلين عن فنلندا والسويد في أنقرة اليوم الأربعاء.

وقال إنه لا يمكن لعملية الانضمام أن تمضي قدما إلا أذا اتخذت الدولتان خطوات محددة.

وتقدمت فنلندا والسويد بطلبين للانضمام إلى الناتو لتنهيان بذلك وضعهما الحيادي الذي استمر لمدة طويلة، وذلك بعدما تسبب غزو روسيا لأوكرانيا في تغيير الوضع الأمني الأوروبي.

وقال قالن إنه يتعين على فنلندا والسويد وقف الدعاية والتمويل "للمنظمات الإرهابية"، مثل حزب العمال الكردستاني، المحظور، وميليشيا وحدات حماية الشعب الكردية السورية.

كما فرضت فنلندا والسويد ودول أخرى قيودا على صادرات الأسلحة إلى تركيا في أعقاب الهجوم العسكري التركي ضد وحدات حماية الشعب الكردية شمالي سوريا في عام 2019، مما أثار غضب أنقرة. وجدد قالن الدعوات التركية إلى رفع هذه القيود.

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