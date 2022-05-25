 بابا الفاتيكان يعرب عن شعوره بالصدمة إزاء مذبحة تكساس - بوابة الشروق
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بابا الفاتيكان يعرب عن شعوره بالصدمة إزاء مذبحة تكساس

بابا الفاتيكان
بابا الفاتيكان
روما - (د ب أ)
نشر في: الأربعاء 25 مايو 2022 - 3:26 م | آخر تحديث: الأربعاء 25 مايو 2022 - 3:26 م

أعرب بابا الفاتيكان فرنسيس الأول عن صدمته إزاء إطلاق النار العشوائي الذي وقع في مدرسة ابتدائية أمريكية في بلدة يوفالدي بولاية تكساس وأسفر عن مقتل ما لايقل عن 19 طفلا.

وقال بابا الفاتيكان خلال المقابلة العامة، اليوم الأربعاء، في ساحة القديس بطرس: "لقد انفطر قلبي بسبب المذبحة التي وقعت في مدرسة ابتدائية في تكساس.. أصلي من أجل الأطفال، ومن أجل الكبار الذين قتلوا ومن أجل عائلاتهم".

واقتحم مسلح (18 عاما) المدرسة في يوفالدي بالقرب من سان أنطونيو يوم الثلاثاء وفتح النار على الأطفال وعلى أشخاص آخرين. ولقي معلم واحد على الأقل حتفه، وقتلت قوات الأمن المهاجم.

وقال البابا في كلمة مقتضبة: "حان الوقت لإعلان رفض المزيد من تجارة الأسلحة العشوائية.. فلنلتزم جميعا حتى لا تتكرر مثل هذه الأحداث المأساوية أبدا".

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