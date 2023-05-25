رئيس الأركان الأمريكي: موسكو لن تحقق نصرا عسكريا في أوكرانيا

قال رئيس هيئة الأركان المشتركة للجيش الأمريكي الجنرال مارك ميلي، إن روسيا لن تحقق نصرا عسكريا في أوكرانيا.

وأضاف رئيس هيئة الأركان المشتركة للجيش الأمريكي -في تصريحات أوردتها قناة "الحرة الأمريكية" مساء اليوم الخميس- أنه من غير المرجح أيضا أن يتم دحر كل القوات الروسية في أي وقت قريب.

وشدد على أن روسيا لن تكسب عسكريا هذه الحرب، لافتا في الوقت ذاته إلى أن حزمة المساعدات الجديدة لأوكرانيا ستعزز من قدراتها.

وأشار رئيس هيئة الأركان المشتركة للجيش الأمريكي إلى أهمية حرمان روسيا من السيطرة على الأجواء الأوكرانية.. مبينا أن نظام باتريوت يستخدم بكفاءة عالية.

وفي موسكو، قال سكرتير مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف، إن الولايات المتحدة تريد التصدي أولاً لروسيا ثم ستنتقل إلى الصين، لأنه من الصعب على واشنطن التعامل مع هاتين المهمتين في وقت واحد.

وأشار باتروشيف -خلال مؤتمر صحفي نقلت عنه وكالة (تاس) الروسية- إلى أن العديد من الدول تعتبر روسيا والصين مراكز جديدة لعالم متعدد الأقطاب.

وقال "ليست روسيا فقط واحدة من مراكز العالم متعدد الأقطاب، بل الصين أيضا. إنهم (الدول الغربية) يعتقدون أنهم يستطيعون التعامل مع روسيا وبمجرد أن يفعلوا ذلك، يأملون أن يكون هدفهم التالي هو الصين".

وتابع "هم يجدون صعوبة في التعامل مع كليهما بالتوازي. ما يفعلونه الآن على حدود الصين، مع تايوان نعرفه جيدًا أيضًا".