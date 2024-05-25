شهداء في قصف إسرائيلي على شمال قطاع غزة

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سقط عدد من الشهداء الفلسطينيين، فجر اليوم السبت، في قصف إسرائيلي على مدينة غزة شمالي القطاع.

وأكدت مصادر محلية انتشال شهداء ومصابين من تحت إنقاذ منزل استهدفته قوات الاحتلال في حي الدرج بمدينة غزة، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية.

وأشارت المصادر إلى استهداف قوات الاحتلال شفة سكنية شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

في شأن آخر، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم السبت، قرية جيت شرق قلقيلية.

وأكدت مصادر محلية، أن جنود الاحتلال داهموا عدة منازل بطريقة همجية، مع تفتيش وتخريب وتكسير محتوياتها، دون أن يبلغ عن اعتقالات.