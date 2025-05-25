محافظ الفيوم يتفقد سير العمل بالمركز التكنولوجي في مجلس المدينة

تفقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، اليوم الأحد، المركز التكنولوجي بمجلس مدينة الفيوم؛ للتأكد من انتظام العمل والوقوف على إجراءات استقبال المواطنين المتقدمين لاستيفاء ملفات التصالح على مخالفات البناء، وحصول المواطنين على الخدمات الأخرى التي يقدمها المركز مثل خدمات الترخيص وتوصيل المرافق، وغيرها، بحضور خالد فراج رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم.

وناقش المحافظ، خلال الزيارة، مع موظفي المركزالتكنولوجي، الخدمات التي يقدمها المركز ومقترحات تطوير منظومة العمل، مشيرًا إلى ضرورة توفير الأجواء المناسبة لمتابعة استقبال ملفات التصالح من المواطنين حتى نهاية المدة القانونية التي قررتها الدولة، وتطوير منظومة العمل بشكل دوري، ورفع كفاءة العاملين من خلال الدورات التدريبية المتخصصة.

وكشف المحافظ، عن ضرورة تيسير الإجراءات، وتذليل العقبات أمام جميع المترددين على المركز التكنولوجي لإنهاء إجراءاتهم، في إطار من القانون، مع مراعاة كبار السن وذوي الهمم، موجها بتجهيز أماكن انتظار إضافية للمواطنين؛ للتيسير عليهم في الحصول على الخدمة.

وشملت الجولة الميدانية للمحافظ، تفقد أعمال النظافة العامة ورفع الإشغالات بعدد من الشوارع بمدينة الفيوم، وشملت شوارع أحمد شوقي، والنبوي المهندس، ودار الرماد الجديد، ومناطق الورشة، والفنية، والحادقة.

وشدد محافظ الفيوم، على رئيس المدينة، بضرورة رفع كفاءة النظافة العامة، ورفع الإشغالات أولاً بأول، لتيسير حركة المركبات والمشاة، مؤكدا ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات التي يجري رصدها.