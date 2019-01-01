رئيس جامعة المنيا يتفقد الاختبار الموحد لطلاب طب أسنان وتمريض

تفقد الدكتور مصطفى عبد النبي رئيس جامعة المنيا، اليوم، الاختبار المعرفي الموحد لطلاب الفرق النهائية بكليات القطاع الطبي بكليتي طب الأسنان والتمريض، والذي عُقد بمعامل الحاسب الآلي بمركز تكنولوجيا المعلومات بالجامعة بالتزامن مع 33 جامعة مصرية و81 كلية حكومية وخاصة وأزهرية وبمشاركة أكثر من 8 آلاف طالب وطالبة.

ورافق رئيس الجامعة خلال الزيارة الدكتور عصام فرحات مدير المعلومات بالجامعة والدكتور ياسر فتحي عميد كلية طب الأسنان، والدكتورة عزة حافظ عميد كلية التمريض، ووكلاء الكليتين لشئون التعليم والطلاب.

وأكد رئيس الجامعة أن الاختبار التأهيلي والتجريبي لكليات القطاع الطبي شارك فيه أكثر من 90% من طلاب السنة النهائية بكليتي طب الأسنان والتمريض، بعد أن أطلقت وزارة التعليم العالي النسخة الثالثة من تجربة الاختبار المعرفي الموحد، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.

وأكد على ضرورة تطوير منظومة التعليم العالي والامتحانات في مصر، ورفع مستوى خريجي الجامعات المصرية، خاصة خريجي كليات القطاع الطبي بما يُواكب مستويات خريجي الجامعات العالمية.

وأشار إلى متابعة الاختبارات بالفيديو كونفرنس من خلال الغرفة المركزية بالمجلس الأعلى للجامعات بحضور رؤساء الجامعات.

يذكر أنه جرى تصميم هذه الاختبارات طبقا للمعايير العالمية، بحيث تقيم قدرات الطالب في مختلف المجالات بدقة وفعالية، دون تدخل بشري، فضلاً عن توفير بيئة آمنة للطلاب من حيث ضمان ثبات الاختبار الإلكتروني دون الاعتماد على وجود شبكة الإنترنت، للوصول إلى الالتزام بالمعايير العالمية للتدريس والتقييم، وتحقيق جودة العملية التعليمية في الجامعات.