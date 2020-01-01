المالية: نستهدف حركة سلع تصل لـ 120 مليار جنيه من مبادرة «ميغلاش عليك»

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الهدف من مبادرة «ميغلاش عليك» علاج تأثيرات فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»، لافتًا إلى أن الأزمة أدت إلى إغلاق للمحلات والأنشطة، وتأثر بعض الفئات في المجتمع؛ وهو أثر سلبًا على الإنتاج وقدرات المواطنين.

وأضاف «معيط» خلال تصريحات لبرنامج «المصري أفندي»، الذي يقدمه الإعلامي محمد علي خير عبر قناة «القاهرة والناس»، مساء السبت، أن «الدولة ضخت 3.5 مليار لزيادة دعم الصادرات، ودعم لقطاع الطيران والسياحة، فضلًا عن تقديم ملياري جنيه لشركة مصر للطيران»، موضحًا أن «هذا الدعم يخرج من الـ 100 مليار جنيه التي خصصهما الرئيس لمواجهة تأثيرات كورونا».

وتابع: «كنا نخطط جيدا بالنسبة للمرتبات والمعاشات، فضريبة كسب العمل قلت، نتيجة رفع حد الإعفاء، والتخفيض من شرائح الضرائب، وهو ما يثبت أننا عملنا على أكثر من محور، حتى لا يتأثر الناس».

وفيما يتعلق بمبادرة «ميغلاش عليك»، قال «معيط» إنها جاءت بتوجيه رئاسي؛ لتمكين المواطن وزيادة استهلاكه، موضحًا أن المبادرة موجهة إلى 64 مليون مواطن معه بطاقة تموين، وكل مواطن له 200 جنيه، بالإضافة إلى خصومات 20 % فيما يتعلق بالسلع المهمة.

وأردف أن «بطاقة التموين سيكون بها مبلغ مخصص لملابس أو أجهزة كهربائية وليس مواد تموينية»، مستطردًا: «سندعم هذه المبادرة 12 وربع مليار جنيه لمدة 3 شهور، والمستهدف حركة سلع في حدود 120 مليار جنيه».

وأشار إلى أن «هناك معايير لنسبة الدين الخارجي»، موضحًا: «النسبة تقل بالنسبة للعام الماضي، فخلال الفترة الماضية سددنا مليارات الدولارات، ولكن حينما نقترض الإعلام والناس تعرف، ونسبة الديون حتى الآن في حدود الأمان، ولدينا خطة لتخفيض هذه النسبة، فالدين كان داخليًا وخارجيًا يمثل 90.4، ولكن هذا العام 86.1، ومع جائحة كورونا كان لدينا تصور عام، ولكن هناك 200 مليار جنيه وأكثر ضاعوا بسبب كورونا».

وأكد معيط أن مصر لديها القدرة على تسديد الزاماتها وفى مواعدها، فخلال الشهور الماضية، متابعًا: «هناك 5 دول لم تستطع سداد ديونها فى توقيتها، ولكن مصر سددت كل ديونها كما كان مخطط لها».