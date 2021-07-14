البحرية الفرنسية تنقذ 80 مهاجرا في القناة الإنجليزية

أنقذت البحرية الفرنسية 80 مهاجرا في القناة الإنجليزية، من بينهم 20 طفلا، حسبما قال مسؤولون في البحرية اليوم الأحد.



ولم يتعرض المهاجرون، الذين كانوا يسافرون في قوارب صغيرة، للأذى وتم نقلهم إلى ميناء كاليه.



وخلال الطقس الجيد بشكل خاص، ينطلق المهاجرون من فرنسا في رحلة خطيرة صوب بريطانيا، ويتلقي العديد منهم مساعدة من مهربين.



وتأتي عملية إنقاذ المهاجرين في الوقت الذي اتفقت فيه باريس ولندن الأسبوع الماضي على تعزيز جهودهما لمكافحة الهجرة غير الشرعية.



وتعتزم الحكومة البريطانية تخصيص 54 مليون جنيه (74 مليون دولار) حتى العام المقبل لدعم قوات الأمن التي يتم نشرها على الساحل الفرنسي من أجل وقف المهاجرين.