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رونالدو يقود هجوم النصر أمام باريس سان جيرمان

محمد مجدي عبدالله
نشر في: الثلاثاء 25 يوليه 2023 - 1:12 م | آخر تحديث: الثلاثاء 25 يوليه 2023 - 1:12 م

أعلن الكرواتي دينكو يليتشيتش، المدير الفني لنادي النصر السعودي، عن تشكيل فريقه لمواجهة باريس سان جيرمان، في المباراة الودية التي ستُقام بين الفريقين على ملعب يانمار ستايديوم.

وجاء تشكيل الفريق السعودي على النحو الآتي:

حراسة المرمى: نواف العقيدي

خط الدفاع: سلطان الغنام – علي لاجامي – عبدالله مادو – جيسلان كونان

خط الوسط: مارسيلو بروزوفيتش – سيكو فوفانا – أيمن يحي – عبد الرحمن غريب

خط الهجوم: أندرسون تاليسكا – كريستيانو رونالدو

وتعد تلك المباراة هي الأولى للنصر في جولة اليابان، استعدادا للموسم الجديد من دوري روشن السعودي، بالإضافة إلى منافسات كأس الملك سلمان للأندية الأبطال.

 


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