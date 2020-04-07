أعرب وزير الخارجية السويدي توبياس ويلستروم عن "أسف بلاده البالغ لحوادث تدنيس المصحف الشريف ورفضها القاطع لهذه الأفعال" التي وصفها بـ"الدنيئة".

وقالت الخارجية الجزائرية في بيان لها اليوم الثلاثاء إنه في أعقاب استدعاء القائم بأعمال سفارة السويد بالجزائر على خلفية توالي حوادث الحرق والإساءة للمصحف الشريف في ستوكهولم، تلقى وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج أحمد عطاف اليوم اتصالاً هاتفياً من نظيره السويدي توبياس بيلستروم.

وأوضحت الخارجية الجزائرية أن"المحادثات انصبت بشكل خاص حول حوادث تدنيس المصحف الشريف بستوكهولم، حيث أعرب الوزير السويدي عن أسف بلاده البالغ ورفضها القاطع لهذه الأفعال.

وأشار البيان إلى أن بيلستروم ذكّر بالقيود الدستورية التي تحد من قدرة حكومة بلاده على ردع مثل هذه التصرفات، مطلعا في نفس الوقت نظيره الجزائري على المبادرة التي اتخذتها وزارة العدل السويدية للنظر في إمكانية تكييف القانون السويدي المتعلق بالحفاظ على النظام العام مع ضرورة معالجة هذه التصرفات المرفوضة.

من جهته، شدد رئيس الدبلوماسية الجزائرية على أن هذه التصرفات تتنافى والقيم والتقاليد السويدية في التفتح والتعايش ومد يد العون من دون أدنى تمييز أو إقصاء، مجددا إدانة بلاده الشديدة لهذه "الأفعال اللاأخلاقية واللاحضارية التي تطال مقدسات المسلمين في جميع أنحاء العالم وتستفز مشاعرهم".