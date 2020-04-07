نائب محافظ البحيرة تتابع جاهزية المعدات بمركزي كوم حمادة والدلنجات

شهدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، اصطفاف المعدات الفنية المستخدمة لإدارة الأزمات بمركز كوم حمادة، وذلك لمتابعة جاهزية المعدات والمركبات والاستعداد لمواجهة أى أحداث قد تطرأ أو أزمة.

جاء ذلك في حضور اللواء محسن الجندى رئيس مركز كوم حمادة، ووهدان السيد مدير عام إدارة الأزمات بالمحافظة و معتز زنباع مدير إدارة المركبات.

يأتي ذلك ضمن سلسلة من جولاتها للوقوف على مدى جاهزية المعدات والمركبات بمراكز المحافظة وإستعدادها للمشاركة فى التـدريب العملـي المشـترك لمجابهـة الأزمات والكوارث (صقر 121) المزمع إقامته خلال يومى 27، 28 أغسطس 2023.

وتابعت بلبع، اصطفاف المعدات الفنية المستخدمة لإدارة الأزمات بمركز كوم حمادة وعددهم 75 مركبة ومعدة، تشمل سيارات القلاب ومكابس كبيرة وصغيرة ولوادر وكلارك وجرارات ومينى باص ومواتير شفط وسلالم كهربائية.

وأكدت نائب المحافظ أهمية استمرار تدريب مسئولي المركبات بالمراكز لرفع مستواهم في المهام التخصصية والفنية، مع استكمال تراخيص المركبات المنتهية وكذا تراخيص المركبات المنضمة حديثًا واستكمال الإطار الاحتياطي وإصلاح أعطال المركبات الخاصة الدورات (وقود ـ مياه وغيرها) وكذلك أعمال الدهان والسمكرة.

ووجهت بلبع بإعادة المرور بعد انتهاء أعمال رفع الكفاءة لتلافى الملاحظات والصلاحية الفنية وجاهزية المركبات المخطط اصطفافها في مشروع مجابهة الأزمات والكوارث.

هذا بالإضافة إلى إعداد بيان يتم فيه إيضاح إيرادات الأتوبيسات العاملة بدائرة مجلس مدينة كوم حمادة وكذا بيان خطة تشغيلها وذلك للاستفادة منها فى تخفيف الضغط على مواقف السيارات الأخرى لضمان تقديم أفضل خدمات النقل للمواطنين بمختلف مدن ومراكز المحافظة، كما وجهت بإعادة تدوير المعدات ما بين الوحدات القروية ومصنع تدوير القمامة وفقاً للاحتياج مع تثبيت بعض المعدات بالمصنع.

وفى لافته إنسانية للدكتورة نهال بلبع، أثناء تفقدها للاصطفاف بكوم حمادة، تلاحظ لها أحد أفراد حملة المركبات يعاني من ضعف السمع، وجهت بإجراء الكشف الطبي له وتوفير سماعة أذن مناسبة لحالته.

كما وجهت مدير إدارة الأزمات بالمحافظة بالتنبيه على جميع مديري الحملات بمراجعة الموقف الطبي لكافة العاملين والسائقين خاصةً ممن يعانون من ضعف السمع والنظر وذلك فى ضوء تفعيل برامج الحماية الإجتماعية والرعاية الصحية لجميع المواطنين، بما يسهم فى الحفاظ على الصحة العامة للمواطنين وزيادة الإنتاجية وتحسين معدلات الأداء.

وفى ذات السياق، تابعت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة الاصطفاف المماثل للمعدات والمركبات، والذي نفذته الوحدة المحلية لمركز ومدينة الدلنجات برئاسة اللواء وائل زغلول، والذي شهده، مدير عام إدارة الأزمات بديوان عام المحافظة، ومدير إدارة المركبات، حيث بلغ عدد المعدات المشاركة فى الاصطفاف 46 معدة عبارة عن 2 سيارة كسح وبدال و2 سلم كهربائى وسيارتين مكبس 20 طنا وسيارتين حمولة 20 طنا وسيارة حمولة 10 طن و15 سيارة حمولة 5 طن و2 لودر و كلارك.

الجدير بالذكر أن نائب محافظ البحيرة ستواصل متابعة جاهزية المعدات بباقى المراكز وذلك حتى الخميس 3 أغسطس المقبل، للوقوف على مدى جاهزيتها واستعدادها للمشاركة فى التدريب العملى المشترك لمجابهة الأزمات والكوارث "صقر 121".