سي إن إن: ترامب ونتنياهو أجريا مكالمة متوترة قبل سعي إسرائيل لمحادثات وقف إطلاق النار مع لبنان

كشفت مصادر أمريكية وإسرائيلية عن كواليس مكالمة هاتفية "متوترة" جرت بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يوم الخميس، سبقت إعلان الأخير السعي لمفاوضات مباشرة لوقف إطلاق النار مع لبنان.

وذكرت شبكة سي إن إن، اليوم الجمعة، نقلًا عن مصدر إسرائيلي، أن نتنياهو استشعر ضغوطًا من ترامب، وأدرك أن عدم المبادرة بطلب مفاوضات مباشرة قد يدفع الرئيس الأمريكي لإعلان وقف إطلاق النار بشكل منفرد، وهو ما يفسر التراجع المفاجئ في الموقف الإسرائيلي.

وتعد هذه المكالمة هي الثالثة من نوعها خلال أسبوع واحد؛ إذ سبقها اتصال يوم الثلاثاء حاول فيه نتنياهو إقناع ترامب بفصل جبهة لبنان عن اتفاق وقف إطلاق النار الذي أعلنه الأخير مع إيران، بحسب وكالة وكالة معا.

كما تبع ذلك اتصال يوم الأربعاء طلب فيه ترامب من نتنياهو خفض حدة الهجمات على لبنان، بعد غارات عنيفة أدت لاستشهاد 303 لبنانيين في يوم واحد.

من جانبه، نفى مكتب نتنياهو صحة هذه الأنباء، واصفًا الحديث عن "توتر" في العلاقة بـ"الأخبار الكاذبة"، مؤكدًا أن المحادثات كانت ودية وتجري بتنسيق كامل، فيما التزم البيت الأبيض الصمت حيال هذه التقارير.