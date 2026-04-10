الهلال الأحمر الإيراني: 125 ألف منشأة بالبلاد تعرضت للقصف خلال الحرب

أعلن رئيس جمعية الهلال الأحمر الإيراني، بيرحسين كوليوند، اليوم الجمعة، أن أكثر من 125 ألف منشأة مدنية تضررت أو دمرت في الهجمات الأمريكية الإسرائيلية عبر إيران.

وقال كوليوند للتلفزيون الإيراني الرسمي، إن نحو 100 ألف منزل و23500 متجر على الأقل قصفت خلال الصراع الدائر منذ خمسة أسابيع.

وهناك حاليا وقف لإطلاق النار لمدة أسبوعين، رغم مخاوف من أنه يمكن كسر الهدنة بشأن الهجمات الإسرائيلية الجارية في لبنان.

وقال كوليوند، إنه بالإضافة إلى المناطق السكنية والتجارية، قصفت أيضا العديد من المنشآت المدنية الأخرى خلال الصراع.

وأفاد بتضرر نحو 339 منشأة طبية مثل المستشفيات والصيدليات ومراكز الطوارئ والمعامل، بسبب الغارات.

وعلاوة على ذلك، تعرض 32 جامعة للقصف بينما جرى استهداف بشكل خاص 857 مبنى مدارس ومؤسسات تعليمية، بحسب رئيس جمعية الهلال الأحمر الإيراني.