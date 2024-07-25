الإمارات ترحب بإعلان الاتفاق بين الأطراف اليمنية حول البنوك والخطوط الجوية

رحبت دولة الإمارات ببيان المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس جروندبرج بشأن التوصل إلى اتفاق بين الأطراف اليمنية حول الخطوط الجوية والقطاع المصرفي.

واعتبرت وزارة الخارجية، في بيان أوردته وكالة أنباء الإمارات (وام) اليوم الخميس، الاتفاق خطوة إيجابية في طريق الحل السياسي في اليمن بما يحقق تطلعات شعبه الشقيق في الأمن والنماء والاستقرار.

وأثنت الوزارة على الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص للوصول إلى حل شامل ومستدام للأزمة اليمنية بما يعزز السلام والاستقرار في اليمن والمنطقة.

كما جددت التأكيد على أن دولة الإمارات تدعم كل الجهود الإقليمية والدولية المبذولة لإحلال الاستقرار في اليمن، وعلى وقوفها إلى جانب الشعب اليمني ودعم طموحاته المشروعة في التنمية والازدهار.