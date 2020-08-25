انتقادات من قطاع الطيران لمقترح فرض قواعد صارمة على العائدين لألمانيا

قوبل مقترح فرض قواعد صارمة تتعلق بالحجر الصحي على المسافرين العائدين إلى ألمانيا من مناطق تعد عالية الخطورة فيما يتعلق بجائحة كورونا بانتقادات من قطاع الطيران اليوم الثلاثاء.

وكان وزير الصحة الألماني ينس شبان ووزراء صحة الولايات الألمانية، اتفقوا أمس الاثنين، على إنهاء اختبارات كورونا الإجبارية للعائدين من البؤر الخطيرة لكورونا والاختبارات المجانية للعائدين من مناطق أخرى، بعد نهاية الموسم السياحي الصيفي.

واتفق الوزراء على إبقاء القاعدة الخاصة بالحجر الصحي، مع إمكانية وقف هذا الحجر حال حصول العائدين على نتيجة اختبار سلبية بعد مضي خمسة أيام على بقائهم في الحجر.

ومن المتوقع أن يتم إقرار هذا الأمر خلال مؤتمر مقرر أن يعقد عبر تقنية الفيديو كونفرانس للمستشارة أنجيلا ميركل مع رؤساء حكومات الولايات بعد غد الخميس.

ووصف رئيس اتحاد الطيران الألماني، بيتر جربر، قاعدة الحجر الصحي بأنها قيد فعلي على السفر، وحذر من أنها قد تلحق المزيد من الضرر بالصناعة المتعثرة بالفعل.

وقال جربر: "بهذا، سيتم حظر حوالي 80 في المئة من وجهات الرحلات الجوية في النقل الجوي إلى ألمانيا مرة أخرى"، واصفا الخطوة بأنها "خطوة مريرة إلى الوراء".

يذكر أنه اعتبارا من نهاية الشهر الماضي، صار بإمكان المسافرين العائدين من المناطق غير الخطرة بالنسبة لوباء كورونا إجراء اختبار دون مقابل للكشف عن فيروس كورونا حال عودتهم إلى ألمانيا، وقد قوبل هذا العرض بشكل جيد. ومنذ الثامن من أغسطس الجاري، يتم تطبيق إجراء اختبار إجباري للكشف عن كورونا بالنسبة للعائدين من بؤر كورونا الخطيرة إذا لم يكن معهم شهادة تثبت عدم إصابتهم. وتلغي النتيجة السلبية إلزام العائدين بالبقاء في حجر إجباري.