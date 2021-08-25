البنتاجون ملتزم بموعد 31 أغسطس لإنهاء الإجلاء الجوي

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية، اليوم الأربعاء، التزامها بالموعد المحدد لإنهاء عمليات الإجلاء الجوي من مطار كابل، وذلك خلال مؤتمر صحفي لها بشأن تطورات عمليات الإجلاء من أفغانستان.



وأكد "البنتاجون" أن عمليات الإجلاء متواصلة من مطار كابل، مشيرا إلى أنه يواصل أيضا "عمليات التدقيق الأمني للأشخاص الذين يتم إجلاؤهم من أفغانستان".



كما أكد الالتزام "بموعد 31 أغسطس لإنهاء الإجلاء الجوي من أفغانستان"، وكذلك على مساعدة من يحتاج للإجلاء، لكن الوزارة الأمريكية قالت إنه "إذا دعت الحاجة، في آخر يومين ستكون الأولوية لإجلاء القوات الأمريكية والعتاد العسكري".



وقال البنتاغون: "سنسرع عمليات إخراج الطواقم العسكرية والمعدات من مطار كابل"، مشددا إلى أنه يتم التواصل بشكل مستمر مع طالبان لتسهيل دخول من نرغب في إجلائهم الى المطار.



وقال مدير التخطيط والعمليات في رئاسة الأركان الأمريكية الجنرال هانك تايلر: "نركز على حماية مطار كابل ونفذنا 42 عملية إجلاء في الساعات الماضية"، مضيفا أن الآلاف من الأمريكيين الذين تم إجلاؤهم وصلوا إلى الولايات المتحدة.



وأوضح أن المواطنين الأفغان يخضعون لإجراءات انتقاء في ألمانيا.



وقال الجنرال تايلر: "لا تغيير في مهمتنا العسكرية وعملياتنا انطلاقا من مطار كابل".



وأشار تايلر إلى أن "قوات خاصة نفذت عملية إجلاء خارج كابل وتمكنت من نقل أمريكيين".