كرم جبر: القطاع الخاص هو خط من الخطوط الأساسية للدفاع عن الأمن القومي المصري

أكد الكاتب الصحفي كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أن منظومة الإصلاح الاقتصادي ستكتمل بدخول القطاع الخاص بقوة، مشيرا إلى أن القطاع الخاص مازال حتى الآن لم يشارك في مشروعات كما نتمنى.

وقال جبر ـ في مقابلة خاصة مع قناة "سي بي سي" الفضائية لبرنامج "من مصر" مع الإعلامي عمرو خليل- إن القطاع الخاص هو خط من الخطوط الأساسية للدفاع عن الأمن القومي المصري، موضحا أن القطاع الخاص يتميز بالإدارة الجيدة والرشيدة والحكيمة الناجحة.

في سياق آخر، أوضح كرم جبر أن هذا العام بداية للقضاء على فوضى المجاميع الكبيرة في الثانوية العامة، مشيرا إلى أنه كانت هناك بعض النتائج تصل إلى ١٠٥٪ بالمستوى الرفيع.

ولفت إلى أن المطلوب من وزير التربية والتعليم الجديد هو وضع استراتيجية محددة المعالم في نظام التعليم ويشارك في وضعها الخبراء المختصون بذلك.

وتابع رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام إن الأهالي قاموا باستبدال المدارس بسناتر الدروس الخصوصية، مشيرا إلى أن السنتر يحتوي على ٣٠٠ و ٤٠٠ طالب في الوقت الحالي.

وأكمل أن الانفتاح على العالم سلاح ذو حدين، هناك حد نافع وحد ضار، مشيرا إلى "أننا نأخذ الحد الضار فقط وهو السوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعي، فيما أصبحت هذه الخدمة العظيمة لخدمة البشرية إلى خدمة ضارة في كثير من الأحيان.

وأضاف أن هدف التكنولوجيا الحديثة هو تسهيل عملية الاتصال بين الأشخاص ويكون هناك تواصل بين الأشخاص في المسافات البعيدة والقريبة بسهولة تامة.