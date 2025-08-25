 الاثنين 25 أغسطس 2025.. البنك المركزي يطرح سندات خزانة بـ22.5 مليار جنيه - بوابة الشروق
الإثنين 25 أغسطس 2025
الاثنين 25 أغسطس 2025.. البنك المركزي يطرح سندات خزانة بـ22.5 مليار جنيه

أميرة عاصي
نشر في: الإثنين 25 أغسطس 2025 - 10:32 ص | آخر تحديث: الإثنين 25 أغسطس 2025 - 10:32 ص

أعلن البنك المركزي، اليوم الاثنين، طرح سندات خزانة بقيمة 22.5 مليار جنيه، نيابة عن وزارة المالية لتمويل عجز الموازنة.

وأوضح البنك المركزي، عبر موقعه الإلكتروني، أن الطرح الأول بلغت قيمته 7 مليارات جنيه، لأجل استحقاق عاميين فيما بلغت قيمة الطرح الثاني 15 مليار جنيه لأجل استحقاق 3 سنوات، وبلغت قيمة الطرح الثالث 500 مليون جنيه لأجل استحقاق 5 سنوات.

وتستدين الحكومة من خلال سندات وأذون الخزانة على آجال زمنية مختلفة، وتعتبر البنوك الحكومية أكبر المشترين لها.

وقدر صندوق النقد الدولي الفجوة التمويلية للاقتصاد المصري بعد احتساب 35 مليار دولار قيمة صفقة رأس الحكمة وبرنامجه المالي البالغ 9 مليارات دولار بأن تصل إلى 28.5 مليار دولار، متوقعا أن يصل الفائض الأول إلى 2.5% بنهاية العام المالي الحالي، وأن يرتفع معدل إجمالي الديون إلى الناتج المحلي بنسبة 98% متأثرا بتراجع قيمة الجنيه أمام الدولار ومدفوعات الفوائد.

