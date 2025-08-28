الفريق أحمد خليفة يتفقد استعدادات استضافة التدريب المصرى الأمريكى المشترك النجم الساطع 2025

تفقد الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة الاستعدادات النهائية لاستضافة فعاليات التدريب المصرى الأمريكى المشترك بقاعدة محمد نجيب العسكرية.

يأتى ذلك فى إطار الإستعدادات النهائية لبدء فعاليات التدريب المصرى الأمريكى المشترك " النجم الساطع - 2025"، شهدت الأيام الماضية وصول معظم القوات عبر منافذ الوصول المختلفة تمهيداً لبدء فعاليات التدريب.

واستمع رئيس أركان حرب القوات المسلحة خلال الجولة التفقدية إلى شرح مفصل لكافة الإجراءات التى عكست الإستعداد والتخطيط الراقى لاستضافة هذا التدريب الضخم الذى يعد واحد من أكبر التدريبات العسكرية المشتركة على مستوى العالم، كما قام بالمرور على عدد من الأنشطة التدريبية التخصصية التمهيدية التى تسبق البدء الفعلى لأنشطة التدريب معرباً عن تقديره وترحيبه بالقوات المشاركة.

وأثنى الفريق أحمد خليفة على آداء القائمين على التدريب لتكون هذه النسخة من التدريب نسخة متميزة على كافة المستويات، كما أوصى بمضاعفة الجهود وتعظيم الإستفادة من كافة القدرات الإمكانيات لتحقيق الهدف المنشود من التدريب وظهوره بالمظهر المشرف بما يتماشى مع مكانة القوات المسلحة المصرية التى تنال ثقة وإحترام نظائرها على الصعيدين الإقليمى والدولى.

حضر الجولة عدد من قادة القوات المسلحة، وذلك فى إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على المتابعة الميدانية والجاهزية لانطلاق فعاليات التدريب.