رفع مخلفات ونواتج التطهير بترعة الفيرانية بعزبة المنشية في دمنهور

شددت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، على ضرورة تكثيف المتابعة الميدانية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، خاصة في ما يتعلق بمنظومة النظافة وتطهير الترع والمصارف حفاظًا على الصحة العامة.

وذكرت عازر في بيان لها اليوم، أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور برئاسة عمر لبيب تابعت أعمال رفع وتطهير ترعة الفيرانية بعزبة المنشية التابعة لقرية البرنوجي بنطاق الوحدة المحلية لقرية نديبة، باستخدام معدات الوحدة المحلية.

وأكدت أنه جرى رفع المخلفات ونواتج أعمال التطهير ونقلها إلى المقالب المخصصة بعيدًا عن الكتلة السكنية، مع إزالة أي تراكمات، بما يحافظ على المظهر الحضاري ويرفع مستوى النظافة بالمنطقة.

وأوضحت أن هذه الجهود تأتي ضمن خطة المحافظة المستمرة للحفاظ على نظافة المجاري المائية والتصدي لمصادر التلوث، بما يضمن صحة المواطنين ويعزز جودة الحياة والخدمات اليومية المقدمة لهم.