وزير الخارجية البلجيكي يطالب حكومة بلاده بالاعتراف بدولة فلسطينية

أطلق نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية البلجيكي ماكسيم بريفو، تحذيرًا صريحًا من احتمال اندلاع «أزمة سياسية كبرى» داخل الائتلاف الحاكم، إذا واصل شركاؤه في الحكومة الفيدرالية منع الاعتراف بالدولة الفلسطينية، ومنع تبني موقف أكثر حزمًا تجاه الانتهاكات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية.

وفي مقابلة نُشرت اليوم الاثنين، مع صحيفة «دي ستاندارد» الناطقة بالهولندية، قال بريفو: «إذا لم يكن هناك موقف حازم داخل الحكومة تجاه انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها الحكومة الإسرائيلية، أو إذا لم تُتخذ أي خطوات نحو الاعتراف بفلسطين، فإن أزمة كبيرة تلوح في الأفق».

وبحسب موقع «بلجيكا 24»، يأتي هذا التحذير في وقتٍ تشهد فيه الحكومة الفيدرالية البلجيكية انقسامات حادة بشأن ملف الشرق الأوسط.

ففي حين يدعم كل من حزب (Vooruit)، والبيئة (Ecolo/Groen) خطوة الاعتراف بفلسطين، يُعارضها بشدة حزبا (MR) و (N-VA)، اللذان يُفضلان موقفًا أكثر تحفظًا في التعامل مع إسرائيل.

وقال بريفو بنبرة حازمة: «بالنسبة لي ولحزبي، تُمثل غزة قضيةً جوهرية. لا يمكن لموقف فردي – في إشارة إلى رئيس حزب MR جورج لوي بوشيه – أن يُسيء إلى سمعة بلد بأكمله».

ومن المقرر أن يُطرح الملف للنقاش يوم الأربعاء، خلال اجتماع مجلس الوزراء المصغّر «كيرن»، والذي يضم رئيس الوزراء بارت دي ويفر ونوابه.

وسيقدم ماكسيم بريفو مذكرة سياسية تتضمن «مقترحات عملية»، من أبرزها: الاعتراف الرسمي بدولة فلسطين، وفرض حظر على سفر الوزيرين الإسرائيليين إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش إلى بلجيكا، وحظر استيراد المنتجات القادمة من الأراضي الفلسطينية المحتلة، ومنع التحليق الجوي ونقل الأسلحة إلى إسرائيل من الأراضي البلجيكية.

وأوضح بريفو: «لا أستطيع أن أتخيل أن تنضم بلجيكا إلى مجموعة الدول الصغيرة التي لم تعترف بعد بفلسطين. إذا فوتنا هذه الفرصة، فإن صورة بلجيكا على الساحة الدولية ستتضرر».