8 شهداء بينهم صحفي في استهداف الاحتلال الإسرائيلي مستشفى ناصر بخان يونس

أفادت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، باستشهاد 8 أشخاص، بينهم صحفي، في استهداف الاحتلال الإسرائيلي مستشفى ناصر بخان يونس جنوب القطاع.

وأشارت في بيان عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تلجرام»، صباح الاثنين، إلى أن الاحتلال استهدف الطابق الرابع بمجمع ناصر الطبي قبل قليل، أعقبه استهداف ثانٍ عند وصول الطواقم الإسعافية لانتشال المصابين والشهداء.

من جانبها، أفادت شبكة «قدس» الإخبارية، باستشهاد الصحفي حسام المصري، جراء قصف للاحتلال استهدف مبنى الياسين بمجمع ناصر الطبي في خان يونس.

ولفتت إلى إصابة الصحفيين حاتم عمر ومحمد سلامة بقصف طيران الاحتلال لمجمع ناصر الطبي.

وبدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023 إبادة جماعية بغزة، خلفت أكثر من 62192 شهيدًا، و157114 مصابًا، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم عشرات الأطفال.