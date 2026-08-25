أستراليا تمنع إدراج الأغاني المنتجة بالذكاء الاصطناعي على قوائم الموسيقى الرسمية

أطلقت أستراليا قواعد جديدة تمنع إدراج الأغاني المنتجة بشكل كامل أو في معظمها بواسطة الذكاء الاصطناعي على قوائم الموسيقى الرسمية، على أن تدخل تلك القواعد حيز التنفيذ يوم الجمعة المقبل.

ومن ناحية أخرى، سوف تظل التسجيلات التي تستخدم تلك التقنية كأداة مساعدة فقط مؤهلة للإدراج في تلك القوائم.

وعدّلت الجمعية الأسترالية لصناعة التسجيلات الموسيقية "أريا"، التي تنظم قوائم الموسيقى الرسمية في البلاد، القواعد لتطلب أن تكون التسجيلات "منتجة بشكل أساسي بواسطة البشر".

وأوضحت "أريا"، أنه ينبغي أيضا ألا تتصدر الأغاني القوائم من خلال موجات تم توليدها صناعيا أو عبر أي تلاعب آخر.

وجاء هذا القرار بعد الجدل الذي أثاره غلاف منسق الأسطوانات "دي جيه"، والمنتج الأسترالي جوش فواز لأغنية مادونا "لايك إيه براير"، والذي تصدر قوائم التشغيل الإذاعية في يوليو الماضي ووصل للمركز الرابع في قوائم "أريا"، قبل اكتشاف أن الغناء واستخدام الطبول فيه قد جرى انتاجهما باستخدام الذكاء الاصطناعي.

وأكد متحدث باسم "أريا" لشبكة "أيه بي سي" الإخبارية الأسترالية، أن استخدام مثل هذه المؤثرات قد يجعل الأغاني غير مؤهلة بموجب القواعد الجديدة.

وبموجب التعديلات، يحق للجمعية رفض الأغاني غير المؤهلة، أو استبعادها من القوائم بأثر رجعي، أو مسبق، أو تعديل مراكزها، أو سحب شهاداتها، مع إتاحة الفرصة للفنانين أو ممثليهم للطعن في القرار وتقديم الأدلة.