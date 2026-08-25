مسئول إيراني لـ أمريكا: لن نستسلم وسنعاقب أعداءنا ونعرض مصالحهم الاقتصادية للخطر

قال نائب رئيس البرلمان الإيراني علي نيكزاد، الثلاثاء، إن بلاده سترد على الضغوط الاقتصادية التي تمارسها الولايات المتحدة ضد طهران.

جاء ذلك في كلمة لنيكزاد خلال جلسة علنية للبرلمان، تطرق فيها إلى الضغوط الاقتصادية الأمريكية على إيران، بحسب وكالة "إسنا" الإيرانية للأنباء.

وأكد نيكزاد أن بلاده لن تتراجع أمام الضغوط الأمريكية، وأنها "ستدافع بقوة" عن أمنها ومصالحها الوطنية.

وقال: "يتحدث أعداؤنا الواهمون عن حصار اقتصادي كامل، لكن على أمريكا المذنبة أن تعلم أن الشعب الإيراني لن يستسلم لهذا العبث، بل سيعاقب أعداءه في الوقت نفسه وسيعرّض مصالحهم الاقتصادية للخطر بشكل جدي".

وأضاف: "إذا ازداد التضييق على سبل عيش الشعب الإيراني واقتصاده، فلن نسمح لأعداء هذا الشعب والدول المتعاونة معهم بأن يعيشوا في رخاء".

والاثنين، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية إطلاق "عملية المنبوذ الاقتصادي"، وهي حملة واسعة تهدف إلى عزل إيران بشكل كامل عن النظام المالي العالمي.

وفي 28 فبراير الماضي، بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل هجمات على إيران، التي ردت بهجمات استهدفت إسرائيل و"أهدافا أمريكية" في المنطقة، قبل التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في أبريل الماضي.

وفي 18 يونيو الماضي، وقعت واشنطن وطهران مذكرة تفاهم بشأن حرية الملاحة في مضيق هرمز، إلا أن تنفيذها تعثر بسبب خلافات تتعلق بأمن المضيق.

وبين 8 و24 يوليو الماضي، عاودت الولايات المتحدة شن هجمات على إيران، وردت طهران باستهداف ما قالت إنها "منشآت ومعدات عسكرية أمريكية" في دول عربية.