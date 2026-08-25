وزيرة الإسكان: تنويع أنظمة إتاحة الوحدات السكنية لتناسب قدرات المواطنين المالية

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• مي عبد الحميد: وحدات الإيجار توفر حلاً بقيمة لا تتجاوز 25% من دخل المتقدم

• طرح وحدات فالي تاورز بالعبور الجديدة بنظام الإيجار المنتهي بالتملك

تابعت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، جاهزية 20 ألف وحدة سكنية لطرحها بنظامي "الإيجار المنتهي بالتملك" و"الإيجار".

يشمل الطرح 5 آلاف وحدة تابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، و15 ألف وحدة عبر صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

وأكدت المنشاوي، في بيان لوزارة الإسكان الثلاثاء، تنويع أنظمة إتاحة الوحدات لتناسب مختلف شرائح المجتمع وقدراتهم المالية، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير بدائل سكنية مرنة للشباب.

وشددت على وضع ضوابط واضحة تضمن وصول الوحدات لمستحقيها بشفافية، ومتابعة جودة التشطيبات وتوافر المرافق.

وأوضح الدكتور وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، توزيع الـ5 آلاف وحدة المخصصة لنظام "الإيجار المنتهي بالتملك" على 25 مدينة جديدة.

وأضاف أن التخصيص يخضع للقرعة العلنية ويمتد 20 عامًا يلتزم خلالها المستفيد بسداد القيمة الإيجارية ومصروفات الصيانة.

وأشار إلى تخصيص 5% من إجمالي الوحدات لذوي الهمم، مع عدم السماح بتقدم الأسرة (الزوج والزوجة والأولاد القصر) لحجز أكثر من وحدة.

وخلال تفقدها وحدات منطقة 800 فدان بمدينة 6 أكتوبر الجديدة، أفادت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن نظام الإيجار يوفر حلاً بقيمة لا تتجاوز 25% من إجمالي دخل المتقدم، بينما يتحمل الصندوق باقي القيمة دعمًا للمواطن.

اطلعت عبد الحميد خلال الجولة على مختلف المرافق والخدمات المتوفرة بها، فضلاً عن جودة التشطيب، خصوصًا وأن الطرح يهدف لمساعدة الشباب على الانتقال فورًا لوحداتهم السكنية.

وتزامنًا مع ذلك، تفقد المهندس عمار مندور، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية والإنشاءات، مشروع "فالي تاورز" بمدينة العبور الجديدة، لمتابعة جاهزية التشطيبات والمرافق تمهيدًا لطرح الوحدات رسميًا بنظام "الإيجار المنتهي بالتملك".