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أعداد جريدة الشروق
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زيلينسكي يشكر ألمانيا على إنقاذ أرواح لا تحصى

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي
موسكو (د ب أ)
نشر في: الثلاثاء 25 أغسطس 2026 - 2:53 م | آخر تحديث: الثلاثاء 25 أغسطس 2026 - 2:53 م

وجه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الثلاثاء، الشكر إلى المستشار الألماني فريدريش ميرتس على دعم ألمانيا لبلاده في الدفاع عن نفسها، مؤكدا أن برلين تضطلع بدور رائد في الحفاظ على استقلال أوكرانيا.

وقال زيلينسكي، في رسالة شكر عبر منصة "إكس"، عقب الاحتفالات الكبرى التي أقيمت أمس الاثنين بمناسبة الذكرى الـ 35 لاستقلال أوكرانيا، إن "المساعدات الألمانية أنقذت أرواحا لا تحصى".

كما نشر زيلينسكي رسالة تهنئة من دونالد ترامب، بعدما تداولت وسائل إعلام روسية تقارير تفيد بأن الرئيس الأمريكي لم يرسل تهنئة إلى أوكرانيا بمناسبة عيد استقلالها هذا العام.

وجاء في رسالة ترامب، وفق النص الذي نشره زيلينسكي: "يوم 24 أغسطس هو يوم للاحتفال بصداقتنا الراسخة التي تأسست على مدى 35 عاما من العلاقات الدبلوماسية، وهي علاقة تعمقت أكثر منذ حصول أوكرانيا على استقلالها".

وأضاف ترامب: "بفضل شعب شجاع وجسور وموهوب، تمكنتم من بناء دولة عظيمة".


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