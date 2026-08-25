ترامب: ندرس تغيير اسم بحيرة أونتاريو إلى بحيرة أمريكا

أعلن الرئيس دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، أنه يدرس تغيير اسم بحيرة أونتاريو إلى بحيرة أمريكا مع تصاعد حدة الحرب التجارية بين الولايات المتحدة وكندا.

وقال ترامب في منشور عبر منصته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشيال": "تدرس الولايات المتحدة بجدية تغيير اسم بحيرة أونتاريو إلى بحيرة أمريكا، لأننا لا نتوقع أن نجري الكثير من الأعمال التجارية مع أونتاريو بعد الآن".

جدير بالذكر أن أونتاريو مقاطعة كندية، ويُذكر هذا التغيير بالخطوة الأحادية التي اتخذها الرئيس الأمريكي العام الماضي بإصداره أمرا تنفيذيا لتغيير اسم خليج المكسيك إلى خليج أمريكا، وفقا لوكالة أسوشيتدبرس للأنباء.

وتخوض الولايات المتحدة وكندا نزاعا تجاريا، ومن المتوقع أن تُعلن كندا اليوم الثلاثاء عن إجراءات انتقامية بعد أن فرضت إدارة ترامب رسوما جمركية بنسبة 50% على سلع كندية بقيمة 20 مليار دولار خلال عطلة نهاية الأسبوع، عقب انهيار المفاوضات بين البلدين.