سوريا ولبنان يتفقان على تشكيل فريق فني لتطوير النقل والربط السككي

أعلنت سوريا ولبنان، الثلاثاء، التوصل إلى تفاهمات تهدف إلى تطوير قطاع النقل والخدمات اللوجستية، والاتفاق على تشكيل فريق فني لمتابعة تنفيذها، إلى جانب وضع خطط عريضة لمشاريع الربط السككي بين البلدين.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد بالعاصمة دمشق، بين وزير النقل السوري يعرب بدر، ونظيره اللبناني فايز رسامني، عقب مباحثات تناولت تعزيز التعاون في مجالي الربط البري والسككي وتطوير حركة النقل.

وقال بدر إن الجانبين توصلا إلى "تفاهمات تمهد للانتقال إلى خطوات عملية تخدم قطاع النقل في البلدين".

كما اتفقا على تشكيل فريق فني مشترك لمتابعة التنفيذ، والعمل على إزالة العقبات أمام التعاون في استقطاب الجهات المانحة وتمويل المشاريع المشتركة.

من جانبه، أوضح رسامني، أنه تم وضع "الخطط العريضة للربط السككي".

وأشار إلى أن لجنة متخصصة ستبحث الجوانب التقنية "تمهيداً لمسار موحّد يربط لبنان وسوريا والعراق ودول الخليج وتركيا"، بهدف تحقيق النمو الاقتصادي والازدهار.

وكانت وزارة النقل السورية قد ذكرت، في بيان سابق الثلاثاء، أن الوزيرين عقدا جلسة مباحثات خُصصت لمناقشة عدد من الملفات المشتركة في مجالي الربط البري والسككي وتطوير حركة النقل بين البلدين.

من جانبها، ذكرت وزارة الأشغال اللبنانية في بيان، الثلاثاء، أن زيارة رسامني لدمشق تندرج في إطار تعزيز التعاون بين البلدين في قطاع النقل، وبحث السبل الكفيلة بتطوير حركة النقل والربط بين البلدين "بما يخدم المصالح الاقتصادية المشتركة".

وأضافت أنه "في مقدمة المشاريع المطروحة ربط مرفأ طرابلس بالشبكة الحديدية السورية، بما يسهم في تسهيل حركة البضائع، وتنشيط التبادل التجاري، وتعزيز دور المرفأ كمحور لوجستي يخدم لبنان والمنطقة".

وفي مايو الماضي، أطلق لبنان مناقصة لمشروع تحديث إعداد وتصميم خط سكك الحديد بين مدينة طرابلس ومنطقة العبودية (شمال) على الحدود مع سوريا، في خطوة تهدف إلى ربط مرفأ المدينة بالمشاريع الإقليمية للنقل وتعزيز دوره كمركز لوجستي.

ويُعدّ خط سكة الحديد بين طرابلس والعبدة في محافظة عكار من أبرز خطوط النقل التاريخية في شمالي لبنان، إذ شكّل لعقود جزءًا من الشبكة الحديدية التي ربطت لبنان بسوريا وتركيا.