إثيوبيا: نرفض الإدارة المشتركة أو منح دول أخرى سيطرة على سد النهضة

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• لم نطور 230 ألف هكتار قابلة للري أسفل السد مراعاة لدول المصب

• لا نحتاج إلى إذن من أي طرف لتطوير مواردنا المائية

رفض وزير المياه والطاقة الإثيوبي، حبتامو إتيفا، فكرة الإدارة المشتركة لسد النهضة، قائلا إنه مشروع وطني، وإن إدارته لن تخضع لترتيبات تمنح دولًا أخرى سيطرة عليه.

وقال إتيفا، في مقابلة مع منصة «نبض إفريقيا» الإثيوبية، إن بلاده بنت سد النهضة لتوليد الطاقة الكهرومائية دون طلب إذن من أي دولة، وستواصل تطوير مواردها المائية عند الحاجة استنادًا إلى سيادتها الوطنية.

وزعم وزير المياه والطاقة الإثيوبي أن سد النهضة لا يمنع وصول المياه إلى دولتي المصب، إذ تواصل تدفقها بعد استخدامها في إنتاج الكهرباء.

وأضاف أن إثيوبيا تمتلك أكثر من 230 ألف هكتار من الأراضي القابلة للري أسفل السد، غير أنها لم تطورها مراعاة لاحتياجات دول المصب.

وأشار إتيفا إلى أن إثيوبيا تصدر الكهرباء حاليًا دول مجاورة منها جيبوتي وكينيا والسودان، لافتا إلى أن طلب كينيا يفوق قدرات بلاده الحالية.

وأكد عمل أديس أبابا على ربط شبكات الكهرباء مع الصومال وجنوب السودان لتلبية الطلب المتزايد هناك.