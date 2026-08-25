كشف ملابسات تضرر شخص من تعدي آخرين على شقيقه بعصى خشبية أمام محل عمله بدمياط

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن دمياط ملابسات تضرر شخص من تعدي آخرين على شقيقه بعصى خشبية أمام محل عمله بدمياط .

وقالت وزارة الداخلية في بيان لها ان أجهزة الأمن رصدت تداول منشور مدعوم بمقطع فيديو بأحد الحسابات الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن تضرر صاحب الحساب من تعي بعض أشخاص بالضرب على شقيقه بإستخدام عصى خشبية أمام محل عمله بدمياط.

وأضافت الداخلية أنه بتاريخ 8 أغسطس الجارى تبلغ لقسم شرطة ثان دمياط من الأهالى بحدوث مشاجرة بين طرف أول: (شقيق الشاكى "مصاب بكدمات متفرقة")، وطرف ثان: (طالبان) جميعهم مقيمين بدائرة القسم، لخلافات بينهم حول المزاح، قام على إثرها أحد أفراد الطرف الثانى بالتعدى على الأول بالضرب بإستخدام "عصى خشبية" محدثاً إصابته .

وأوضحت الداخلية انه أمكن تحديد المتهم وضبطه، وتم بإرشاده ضبط (العصا الخشبية "المستخدمة فى التعدى")، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.