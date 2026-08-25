ارتفعت أسعار الكهرباء في فرنسا لتسجل أعلى مستوى لها منذ شهر، حيث من المتوقع أن تسجل البلاد انخفاضا حادا في إنتاج طاقة الرياح مع مطلع شهر سبتمبر المقبل، ما سيؤدي إلى حدوث نقص في الإمدادات الإقليمية.

وأفادت وكالة "بلومبرج" للأنباء، اليوم الثلاثاء، بأن الأسعار في ألمانيا سجلت أعلى مستوى لها منذ ثلاثة أعوام.

ومن جانبه، توقع كلاس دوزمان، وهو خبير أرصاد جوية ومحلل في شركة "برين تشايلد كوموديتي إنتليجنس"، استمرار الضغط الجوي المرتفع بداية من الأول من سبتمبر، ما يعني ضعف الرياح.

وأشار إلى أن بعض الحسابات تشير إلى انعدام الرياح تماما خلال الأسبوع الأول من الشهر.

وبينما من المتوقع أن يبلغ إنتاج طاقة الرياح في فرنسا ذروته عند 12 جيجاوات يوم الجمعة المقبل، تتوقع "بلومبرج" تسجيل إنتاج يبلغ حجمه نحو 1 جيجاوات فقط في مطلع سبتمبر المقبل.

وارتفعت أسعار الكهرباء في فرنسا للشهر المقبل بنسبة تصل إلى 8ر7%، اليوم الثلاثاء، بينما ارتفعت أسعار الكهرباء في ألمانيا بنسبة تصل إلى 4ر3%.