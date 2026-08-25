رويترز: طائرة عسكرية أمريكية تهبط في موسكو

أظهرت بيانات موقع (فلايت رادار 24) لتتبع حركة الملاحة الجوية أن طائرة نقل عسكرية أمريكية هبطت اليوم الثلاثاء في مطار فنوكوفو بموسكو.
وكانت الطائرة الكبيرة من طراز بوينج جلوب ماستر، التي تحمل رقم الذيل المسجل في الولايات المتحدة 07-7181 قد أقلعت مباشرة من ريجا في لاتفيا وهبطت في موسكو حوالي الساعة 0700 بتوقيت جرينتش، بحسب وكالة رويترز للأنباء.
ولم يتسن لرويترز التحقق مما إذا كانت الطائرة تحمل أي شحنة أو ركاب.
وقال الكرملين إنه لا يملك أي معلومات عن الطائرة.
ووفقا لبيانات فلايت رادار 24، كانت الطائرة قد وصلت إلى ريجا في 23 أغسطس قادمة من قاعدة كامب سبرينجز الجوية الأمريكية بالقرب من واشنطن العاصمة.
وكانت آخر رحلة جوية مباشرة لطائرة مسجلة في الولايات المتحدة إلى روسيا عبر أوروبا في يناير من هذا العام، وكانت تقل المبعوثين الخاصين ستيفن ويتكوف وجاريد كوشنر لإجراء محادثات سلام مع الرئيس فلاديمير بوتين بشأن أوكرانيا.
وكان الكرملين قد صرح الأسبوع الماضي بأنه لا توجد معلومات حتى الآن عن زيارة أخرى لكوشنر وويتكوف إلى موسكو، بعدما توقفت المحادثات بين الولايات المتحدة وروسيا بشأن أوكرانيا إلى حد كبير في ظل الحرب الأمريكية الإيرانية.