رويترز: طائرة عسكرية أمريكية تهبط في موسكو

أظهرت بيانات موقع (فلايت رادار 24) لتتبع حركة الملاحة الجوية أن طائرة ​نقل عسكرية أمريكية هبطت اليوم الثلاثاء ‌في مطار فنوكوفو بموسكو.

وكانت الطائرة الكبيرة من طراز بوينج جلوب ماستر، التي تحمل رقم الذيل المسجل في ​الولايات المتحدة 07-7181 قد أقلعت مباشرة من ​ريجا في لاتفيا وهبطت في موسكو ⁠حوالي الساعة 0700 بتوقيت جرينتش، بحسب وكالة رويترز للأنباء.

ولم يتسن ​لرويترز التحقق مما إذا كانت الطائرة تحمل أي ​شحنة أو ركاب.

وقال الكرملين إنه لا يملك أي معلومات عن الطائرة.

ووفقا لبيانات فلايت رادار 24، كانت الطائرة ​قد وصلت إلى ريجا في 23 ​أغسطس قادمة من قاعدة كامب سبرينجز الجوية الأمريكية ‌بالقرب ⁠من واشنطن العاصمة.

وكانت آخر رحلة جوية مباشرة لطائرة مسجلة في الولايات المتحدة إلى روسيا عبر أوروبا في يناير من هذا ​العام، وكانت ​تقل المبعوثين ⁠الخاصين ستيفن ويتكوف وجاريد كوشنر لإجراء محادثات سلام مع الرئيس فلاديمير ​بوتين بشأن أوكرانيا.

وكان الكرملين قد صرح ​الأسبوع ⁠الماضي بأنه لا توجد معلومات حتى الآن عن زيارة أخرى لكوشنر وويتكوف إلى موسكو، ⁠بعدما ​توقفت المحادثات بين الولايات المتحدة ​وروسيا بشأن أوكرانيا إلى حد كبير في ظل الحرب الأمريكية الإيرانية.