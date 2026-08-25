 خبراء أرصاد: العاصفة الاستوائية خوليو تشكلت بالمحيط الهادئ ولا تشكل تهديدا لليابسة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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خبراء أرصاد: العاصفة الاستوائية خوليو تشكلت بالمحيط الهادئ ولا تشكل تهديدا لليابسة

ميامي - (أ ب)
نشر في: الثلاثاء 25 أغسطس 2026 - 2:29 م | آخر تحديث: الثلاثاء 25 أغسطس 2026 - 2:51 م

أفاد خبراء الأرصاد الجوية بأن العاصفة الاستوائية "خوليو" تشكلت في المحيط الهادئ، اليوم الثلاثاء، ولا تشكل تهديدا على اليابسة.

وذكر المركز الوطني للأعاصير، ومقره ميامي، أن العاصفة كانت على بعد نحو 1312 كيلومترا جنوب غرب الطرف الجنوبي من شبه جزيرة باخا كاليفورنيا في المكسيك، وبلغت السرعة القصوى للرياح المصاحبة لها 72 كيلومترا في الساعة.

وتوقع المركز الوطني للأعاصير أن تشتد قوة "خوليو" قليلًا قبل اندماجها مع العاصفة الاستوائية "إيزيل" الأقوى، والتي توجد في الشمال.

ولا توجد أي تحذيرات أو تنبيهات ساحلية سارية لأي من العاصفتين.

وتوجد العاصفة "إيزيل" على بعد نحو 1062 كيلومترا غرب شبه جزيرة باخا كاليفورنيا، وبلغت سرعة رياحها 113 كيلومترا في الساعة.

أما في وسط المحيط الهادئ، فقد استمرت العاصفة الاستوائية "لالا" في الدوران، حيث بلغت سرعة رياحها 80 كيلومترا في الساعة، إلا أنها لم تشكل أي تهديد لليابسة. في وقت سابق من الشهر الجاري، ضربت أطراف إعصار "لالا" هاواي بقوة، ما أدى إلى حدوث فيضانات مدمرة.

وذكر المركز الوطني للأعاصير أن إعصار "موك" لم يعد يعتبر إعصارا استوائيا، بعد أن مر بالقرب من هاواي كعاصفة استوائية.

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