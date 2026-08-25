ألمانيا ترحل 23 أفغانيا إلى كابول في أحدث رحلة جماعية

رحلت ألمانيا، فجر اليوم الثلاثاء، 23 أفغانيا إلى وطنهم على متن رحلة مستأجرة (تشارتر)، وذلك في أحدث عملية إعادة قسرية للمهاجرين، رغم الاعتراضات التي أبدتها أحزاب المعارضة ومنظمات حقوق الإنسان.

وأفادت مصادر لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) بأن الرحلة أقلعت من مطار لايبزيج/هاله متوجهة إلى كابول، برفقة عناصر من الشرطة الاتحادية الألمانية.

وجاءت هذه الخطوة بعد تصريح لوزير الداخلية الألماني ألكسندر دوبريندت، عقب رحلة ترحيل سابقة في يوليو الماضي، أكد فيه أن عمليات الإعادة إلى أفغانستان لم تعد تقتصر على المجرمين والمشتبه بهم، بل تشمل أيضا من صدرت بحقهم أوامر مغادرة، تنفيذا لاتفاق الائتلاف الحكومي بالترحيل الفوري.

ولاقت سياسة ترحيل الأفغان من ألمانيا انتقادات حادة من نواب المعارضة والجماعات الحقوقية، حيث اتهمت النائبتان عن حزب الخضر، شاهينا جامبير وسارة ناني، الحكومة بالرضوخ لحركة طالبان الأفغانية التي تحرم النساء والفتيات من أبسط حقوقهن، سعيا منها لتحقيق هدفها الرامي إلى "الترحيل بأي ثمن".

وأضافتا أن تعاون الحكومة مع طالبان يساعد الحركة "على اكتساب شرعية دولية".

يشار إلى أن ألمانيا لا تعترف بحركة طالبان، التي استعادت السلطة في كابول قبل خمس سنوات، كحكومة شرعية للبلاد.

وبدعم من قطر، نظمت ألمانيا أول عملية ترحيل جماعي للمجرمين الأفغان إلى وطنهم قبل عامين.