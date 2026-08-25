حاملة الطائرات الأمريكية إبراهام لينكولن ترسو في تايلاند الأسبوع المقبل

صرح مسئول تايلاندي، اليوم الثلاثاء، بأن حاملة الطائرات الأمريكية يو إس إٍس إبراهام لينكولن سترسو في تايلاند الأسبوع المقبل، وذلك في أعقاب تمركزها العسكري الطويل في الشرق الأوسط خلال الحرب الأمريكية الإيرانية.

وستستقر السفينة - التي تحوي خمسة آلاف بحار وأفراد من المشاة البحرية - في تايلاند للاستجمام والراحة بعد رحلتها الطويلة في البحر، حسب ما أفاد المسئول الذي رفض الإفصاح عن هويته.

ولم يرد المتحدث الرسمي باسم البحرية التايلاندية على طلب صحيفة جارديان البريطانية للتعليق.

وقالت زوجة أحد البحارة على متن لينكولن لصحيفة جارديان إنها لاحظت تغييرًا في رسائل زوجها "لاحظت أن نبرة حديثه تفتقد الأمل، وإنه قلما يتحدث عن أمور إيجابية".

وأضافت: "إنه منهك، قد طالت مهمته وذلك يؤثر عليه".

وتفيد تقارير مع عائلات أفراد الطاقم نُشرت في صحف (نافي تايمز) و(ستارز آند سترايبرز) بأن الطاقم يعاني من نقص الغذاء والمياه، ومشكلات في خدمات المراسلات، ومشكلات في أنظمة الصرف، كما يعاني أفراد الطاقم من تدهور الصحة النفسية، ما دعا مشرعون ديموقراطيون إلى المطالبة بردود على تلك التقارير من وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون).

وغادرت لينكولن الشرق الأوسط، يوم السبت، ويذكر أنها لم ترسو في أي ميناء منذ ما يزيد عن 200 يوم، لتسجل رقم قياسي في البقاء في البحر لأيام متواصلة.