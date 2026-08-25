انتقد البلجيكي هوجو بروس المدير الفني السابق لمنتخب جنوب أفريقيا، ما وصفه بالعودة سنوات للوراء بالكرة الجنوب أفريقية في الفترة المُقبلة.

ورحل بروس عن تدريب جنوب أفريقيا، قبل عدة أسابيع، وتحديدا في نهاية يوليو الماضي، بعدما انتهى عقده كمدرب لـ "الأولاد"، بعدما قاد المنتخب لدور الـ32 من كأس العالم 2026.

وفي تصريحات نقلتها صحيفة "نيوزبلاد" البلجيكية، قال بروس: "لا يوجد مدرب حالي للمنتخب الجنوب أفريقي، لكن المرشح الأبرز بيتسو موسيماني هو مدرب ناجح في الكرة الجنوب أفريقية".

وأضاف: "رغم ذلك، هم يعرفون ما سيحدث، سيعودون بالزمن 5 سنوات للخلف، عندما كان يتدخل مالكو الأندية والوكلاء في اختيارات قائمة المنتخب".

وتابع: "لقد طردتهم بعيدا عندما كنت مدربا، فعندما كان يتصل بي أحدهم، كنت أقول: أنا لا أتعامل مع وكلاء!".